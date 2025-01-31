«Фаина» и «Бухгалтер»: «Яндекс» назвал 10 клипов 90-х, которые чаще всего искали в «Поиске» по видео

Сегодня в 09:31

«Яндекс» изучил, какие клипы, вышедшие с 1990 по 2000 год, чаще всего искали пользователи в «Поиске» по видео в прошлом году.

Самой популярной группой в 2024 году оказалась «Руки вверх!». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли три их песни: «Малыш», «Студент» и «Крошка моя».

Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина». Топ-3 завершает ролик на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Топ-10 клипов девяностых, которые искали чаще всего: