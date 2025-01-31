Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон извинилась за резкие твиты

Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Эмилия Перес» Карла София Гаскон извинилась за свои твиты, которые она опубликовала пять лет назад.

«Я хочу признать, что обсуждение моих прошлых постов в социальных сетях причинило боль. Как представительница маргинализированного сообщества, я слишком хорошо знаю, что такое страдания, и глубоко сожалею о том, что причинила боль. Всю свою жизнь я боролась за лучший мир. Я верю, что свет всегда будет побеждать тьму», — сказала она.

Гаскон стала первой трансгендерной актрисой, номинированной на «Оскар», и первой трансгендерной актрисой, номинированной на «Золотой глобус». Deadline подчеркивает, что у актрисы были все шансы получить «Оскар», но старые твиты все изменили.

В одном старом твите Гаскон, к примеру, спрашивает: «Извините, это только мое впечатление или в Испании стало больше мусульман?» «Каждый раз, когда я иду забирать дочь из школы, там все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят. В следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский», — добавляет она.

В другом сообщении актриса называет «глубоко отвратительным» требование, чтобы женщины-мусульманки носили паранджу или никаб. По мнению Гаскон, в нем есть неуважение к женщинам и проявление мачизма.