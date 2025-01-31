В США курьер, доставивший пиццу в метель, получил 2 доллара чаевых. В TikTok ему собрали 40 тыс.

В штате Индиана курьер прошел почти километр через метель и сугробы, чтобы доставить пиццу, но в качестве чаевых получил всего два доллара. Это заметил местный полицейский, который поделился историей парня в TikTok ― пользователи собрали для доставщика 40 тыс. долларов.

Лейтенант полиции в городе Эйвон Ричард Крейг был на месте аварии автобуса в разгар январской метели, когда заметил доставщика, пробирающегося сквозь сугробы. «Это было для меня шоком; дороги были практически непроходимыми», ― рассказал он The Washington Post.

Крейг решил снять подвиг парня, поскольку иначе «ему никто не поверит», что это действительно произошло. Полицейский узнал у курьера, 20-летнего Коннора Стефаноффа, что тот прошел почти километр от своей машины, чтобы доставить пиццу за 40 долларов. Завершить заказ можно было лишь пешком ― дорога была перекрыта из‑за аварии.

Крейг спросил у Стефаноффа, сколько тот получил чаевых, и услышал в ответ: «Два доллара». Обычно курьеру оставляют на чай от 15 до 20% от стоимости заказа, но за большие заказы и в плохую погоду люди часто оставляют больше.

Видео: @officercraig/TikTok

Полицейского разозлила столь маленькая сумма чаевых, он подбежал к своей машине и отдал доставщику все наличные, что нашел в кошельке ― 15 долларов. Крейг также позвонил менеджеру Стефаноффа, в пиццерию Rockstar Pizza, чтобы похвалить их сотрудника.

Ролик с подвигом курьера лейтенант опубликовал в TikTok. Подписчики Крейга предложили запустить сбор средств для Коннора на GoFundMe. Полицейский планировал, что получится собрать хотя бы 500 долларов. В итоге же за две недели для курьера пожертвовали более 40 тыс.

Стефанофф рассказал, что живет с бабушкой и использует доход от доставки пиццы, чтобы помочь ей оплатить счета. У него нет машины, поэтому он ездит на бабушкиной во время работы.

Компания Rockstar Pizza похвалила Стефаноффа в посте на фейсбуке*: «Он отличный парень, который много работает, и мы очень рады, что он у нас есть». «От всего сердца благодарим вас, что вы оказали Коннору столько любви и поддержки. Вы не представляете, насколько это положительно влияет на его семью», — добавили в компании.

Rockstar Pizza разрешила своим курьерам в день непогоды остаться дома. Однако молодой человек все равно решил выйти на работу. Он отметил, что не поступил бы иначе, даже если бы его действия не вызвали никакой реакции. «Делайте для других то, что вы хотели бы, чтобы они сделали для вас», — сказал он.