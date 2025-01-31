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Мэттью Лиллард вернется в «Крик-7»

Сегодня в 08:36
Фото: Dimension Films

Мэттью Лиллард вернется во франшизу «Крик» в седьмой части. Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграл одержимого киномана и одного из двух убийц Стюарта Стю Мейчера в первом фильме 1996 года. Последний раз он появлялся на экране, когда преследовал Сидни в исполнении Нив Кэмпбелл, пытаясь убить ее, а затем погиб сам.

Лиллард также опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором он пишет знакомую по первой части записку.

Кроме того, в актерский состав нового «Крика» вошел Скотт Фоли, известный фанатам франшизы по третьему фильму. В фильме также снимаются Джоэл МакХейл, Нив Кэмпбелл, Изабель Мей, Кортни Кокс, Селеста О’Коннор, Эйса Джерманн, Маккенна Грейс, Сэм Рекнер, Анна Кэмп, Марк Консуэлос и другие.

Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6». Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года.

Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

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