Lionsgate разрабатывает вторую часть «Охоты на воров»

Lionsgate и Tucker Tooley Entertainment разрабатывают третий фильм франшизы «Охота на воров». Об этом сообщает Variety.

Вторая часть вышла в прокат 10 января и успела собрать более 41 млн долларов в мировом прокате. Ожидается, что в «Охоте на вора-3» к своей роли вернется Джерард Батлер.

Lionsgate также ведет переговоры со сценаристом и режиссером франшизы Кристианом Гудегастом о возвращении к работе над лентой. По данным Variety, О’Ши Джексон-младший сыграет одну из главных ролей в третьей части.