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Lionsgate разрабатывает вторую часть «Охоты на воров»

Сегодня в 07:22
Фото: Atmosphere Entertainment MM

Lionsgate и Tucker Tooley Entertainment разрабатывают третий фильм франшизы «Охота на воров». Об этом сообщает Variety.

Вторая часть вышла в прокат 10 января и успела собрать более 41 млн долларов в мировом прокате. Ожидается, что в «Охоте на вора-3» к своей роли вернется Джерард Батлер.

Lionsgate также ведет переговоры со сценаристом и режиссером франшизы Кристианом Гудегастом о возвращении к работе над лентой. По данным Variety, О’Ши Джексон-младший сыграет одну из главных ролей в третьей части.

Криминальный триллер «Охота на воров» вышел в 2018 году. Сюжет рассказывает о противостоянии банды грабителей и элитного отдела полиции Лос-Анджелеса. Бывший военный Рэй Мерримен планирует ограбление Федерального резервного банка, а суровый детектив Ник О’Брайен делает всё, чтобы его остановить.

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