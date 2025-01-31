У Сочи начнут строить первый в России насыпной остров

Строительство первого в России насыпного острова собираются начать у берегов Сочи в 2026 году. Об этом сообщил управляющий директор «Корпорации Остров первый» Булата Шакирова.

«С 2026 года мы планируем приступить к строительству защитных гидросооружений, так как делать тело острова можно только, когда защитили акваторию от воды и ветра», ― цитирует его слова РИА «Новости».

Проектную документацию проекта планируется подготовить в 2025 году, а завершить создание острова ― в 2031-м. Ожидается, что инвестиции в проект превысят 1 трлн рублей, а срок окупаемости составит 12 лет.