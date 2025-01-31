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Уилл Смит примеряет на себя роль Нео из «Матрицы» в клипе «Beautiful Scars»

Сегодня в 06:50
Фото: Will Smith/YouTube

Уилл Смит и рэпер Биг Шон выпустили песню «Beautiful Scars», а также сняли на нее клип в стиле «Матрицы».

В начале ролика Смит рассказывает, что он отказался от роли Нео (которую в итоге получил Киану Ривз) в «Матрице». Затем перед ним появляется Биг Шон в образе Морфеуса и предлагает ему на выбор две таблетки.

«Итак, я дам вам выбор. Синяя таблетка — все остается по-прежнему, и вы продолжаете жить своей жизнью. Красная таблетка — вы вернетесь в прошлое и снимаетесь в том фильме, который не состоялся. Выбор за вами», — говорит рэпер. Поразмыслив некоторое, актер съедает обе и погружается в мир Матрицы.

Вместе с выходом трека Смит анонсировал свой новый альбом «Based On A True Story», который выйдет в марте. Эта пластинка станет его первым полноформатным проектом за 20 лет после альбома «Lost And Found» 2005 года.

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