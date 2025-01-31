Уилл Смит примеряет на себя роль Нео из «Матрицы» в клипе «Beautiful Scars»

Уилл Смит и рэпер Биг Шон выпустили песню «Beautiful Scars», а также сняли на нее клип в стиле «Матрицы».

В начале ролика Смит рассказывает, что он отказался от роли Нео (которую в итоге получил Киану Ривз) в «Матрице». Затем перед ним появляется Биг Шон в образе Морфеуса и предлагает ему на выбор две таблетки.

«Итак, я дам вам выбор. Синяя таблетка — все остается по-прежнему, и вы продолжаете жить своей жизнью. Красная таблетка — вы вернетесь в прошлое и снимаетесь в том фильме, который не состоялся. Выбор за вами», — говорит рэпер. Поразмыслив некоторое, актер съедает обе и погружается в мир Матрицы.