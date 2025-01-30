Звезду «Эмилии Перес» Карлу Софию Гаскон раскритиковали за твиты об исламе и движении BLM

Вчера / 19:20
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
Сегодня / 22:11
Умерла британская певица Марианна Фэйтфулл
Сегодня / 21:12
Эйса Гонсалес просыпается на неизвестной планете в трейлере «Пепла»
Вчера / 19:50
Появился отрывок из «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом
Вчера / 19:46
Крис Эванс отрицает, что вернется в кинофраншизу «Мстители»
Вчера / 18:57
Кейт Хадсон появилась в трейлере сериала «Поворотный момент»
Вчера / 18:04
Дэвида Линча посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США
Вчера / 18:02
Peacock заказал сериал «Суперфейки» от Элис Джу. Продюсером проекта выступит компания A24
Вчера / 17:50
В США изъяли из продажи 6000 пачек чипсов Lay’s из‑за смертельно опасного аллергена
Вчера / 17:29
Следующим фильмом Нолана после «Одиссеи» может стать триллер «Die Early» с Робертом Дауни-младшим
Вчера / 17:00
Билл Скарсгорд попадает в ловушку в трейлере хоррора «Locked»
Вчера / 16:58
Власти коммуны в Италии ограничили въезд автобусов с туристами из‑за вирусного видео в тиктоке
Вчера / 16:51
«Давай узнаем друг друга получше»: вышел тизер финального сезона «Ты»
Вчера / 16:14
Расселл Кроу приступит к съемкам в «Стране медведей» в феврале
Вчера / 16:12
Дэвид Аркетт снимет летний слешер «Убей или будь убит». В главной роли — Алиша Ньютон
Вчера / 16:06
Патти Смит упала в обморок на концерте в Бразилии
Вчера / 15:59
Астрономы обнаружили новый астероид. За ним пристально наблюдают из‑за риска столкновения
Вчера / 15:54
В разработку запустили ремейк «Факультета»
Вчера / 15:23
В Москве появились курсы для курьеров. На них выдают удостоверение доставщика
Вчера / 15:19
Новый фильм Ноя Баумбаха получил название «Джей Келли»
Вчера / 15:05
В Нью-Йорке угнали поезд метро
Вчера / 14:59
Netflix анонсировал список премьер на 2025 год
Вчера / 14:36
Дейзи Ридли снимется в VR-фильме, посвященном первой автопутешественнице Берте Бенц
Обновлено вчера в 14:26
В самолете, разбившемся в США, были фигуристы и бывшие российские тренеры
Вчера / 14:22
Би-би-си извинилась перед сотрудниками, пострадавшими от поведения Расселла Брэнда
Вчера / 14:21
Третий сезон «Джинни и Джорджии» выйдет в июне
Вчера / 14:15
В саду «Эрмитаж» пройдет мастер-класс от Gogol School и лекция от Британской высшей школы дизайна
Вчера / 14:05
Финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня

Звезду «Эмилии Перес» Карлу Софию Гаскон раскритиковали за твиты об исламе и движении BLM

Сегодня в 23:31
Фото: Medios y Media / Getty Images

Испанскую актрису Карлу Софию Гаскон, звезду мюзикла «Эмилия Перес», раскритиковали за старые твиты об исламе и сторонниках движения Black Lives Matter. Об этом написал The Guardian.

Внимание к постам номинантки на премию «Оскар» привлекла журналистка Сара Хаги. Она поделилась скриншотами публикаций Гаскон на своей странице в соцсети X и выразила свое удивление ими.

«Это так безумно, что Карла София Гаскон все еще не удалила эти твиты.Честно говоря, никогда не видела таких расистских постов у человека, активно ведущего кампанию за получении награды Киноакадемии», — написала Хаги.

Девушка напомнила, что Гаскон утверждает, будто имеет «прогрессивные ценности». Но, по мнению Хаги, актриса проявляет исламофобию в сети на протяжении долгих лет.

В одной публикаций Гаскон, к примеру, спрашивает: «Извините, это только мое впечатление или в Испании стало больше мусульман?». «Каждый раз, когда я иду забирать дочь из школы, там все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят. В следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский», — добавляет она.

В другом сообщении актриса называет «глубоко отвратительным» требование, чтобы женщины-мусульманки носили паранджу или никаб. По мнению Гаскон, в нем есть неуважение к женщинам и проявление мачизма.

«Меня тошнит от всего этого дерьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека», — написала артистка летом 2021 года. До этого она также высказывала мнение, что религии «должны быть запрещены», если они противоречат европейским ценностям.

Гаскон выражала спорные мысли и о взглядах сторонников движения BLM. «Его смерть [Джорджа Флойда] послужила еще одним доказательством того, что есть люди, которые до сих пор считают темнокожих людей обезьянами без прав, а полицейских — убийцами. Они все неправы», — заявляла актриса.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами