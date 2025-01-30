Звезду «Эмилии Перес» Карлу Софию Гаскон раскритиковали за твиты об исламе и движении BLM

Испанскую актрису Карлу Софию Гаскон, звезду мюзикла «Эмилия Перес», раскритиковали за старые твиты об исламе и сторонниках движения Black Lives Matter. Об этом написал The Guardian.

Внимание к постам номинантки на премию «Оскар» привлекла журналистка Сара Хаги. Она поделилась скриншотами публикаций Гаскон на своей странице в соцсети X и выразила свое удивление ими.

«Это так безумно, что Карла София Гаскон все еще не удалила эти твиты.Честно говоря, никогда не видела таких расистских постов у человека, активно ведущего кампанию за получении награды Киноакадемии», — написала Хаги.

Девушка напомнила, что Гаскон утверждает, будто имеет «прогрессивные ценности». Но, по мнению Хаги, актриса проявляет исламофобию в сети на протяжении долгих лет.

В одной публикаций Гаскон, к примеру, спрашивает: «Извините, это только мое впечатление или в Испании стало больше мусульман?». «Каждый раз, когда я иду забирать дочь из школы, там все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят. В следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский», — добавляет она.

В другом сообщении актриса называет «глубоко отвратительным» требование, чтобы женщины-мусульманки носили паранджу или никаб. По мнению Гаскон, в нем есть неуважение к женщинам и проявление мачизма.

«Меня тошнит от всего этого дерьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека», — написала артистка летом 2021 года. До этого она также высказывала мнение, что религии «должны быть запрещены», если они противоречат европейским ценностям.