Умерла британская певица Марианна Фэйтфулл

В Лондоне умерла британская певица и актриса Марианна Фэйтфулл. Об этом сообщил The Guardian.

Фэйтфулл скончалась на 79-м году жизни дома в окружении семьи. Кончину артистки прокомментировал рок-музыкант и фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер, который на протяжение четырех лет состоял в отношениях с Фэйтфулл.

«Она была такой большой частью моей жизни на протяжение такого долгого времени. Она была замечательным другом, прекрасной пеицей и отличной актрисой. Ее будет очень не хватать», — сказал он.

Марианна Фэйтфулл родилась в 1946 году в Лондоне. Будучи подростком, она покинула британскую столицу и встретила менеджера The Rolling Stones Эндрю Луга Олдхэма. Он попросил Джаггера и Кита Ричардса написать для девушки песню «As Tears Go By» — она стала дебютом Марианны в 1964 году и попала в британские чарты.

Следом певица записала еще три сингла, которые вошли в топ-10 самых популярных в Британии в 1965, а также принесли ей известность в США. В то же время Фэйтфулл начала сниматься в кино и выступать в театре вместе с Анджеликой Хьюстон и Глендой Джексон.

Фэйтфулл снялась за свою карьеру в десятках кинопроектах, в том числе «Сделанов США» Жан-Люка Годара, «Девушке на мотоцикле» Джека Кардиффа и «Гамлете» Тони Ричардсона. Она стала иконой «свингующего Лондона» и музой The Rolling Stones, но пристрастилась к наркотикам и заболела анорексией.

В 1970 году потеряла опеку над сыном и вскоре стала бездомной. На улицах Лондона Фэйтфулл начала свой путь к выздоровлению. Она вернулась на музыкальную сцену в 1976 году с кантри-альбомом «Dreamin' My Dreams», в 1979 году получила номинацию на «Грэмми» и окончательно избавилась от зависимости в 1985 году.