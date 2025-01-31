Лукас Гейдж мог сломать спину во время боя с Конором МакГрегором в «Доме у дороги»

Лукас Гейдж рассказал, что получил травму во время съемок одной из сцен в ремейке «Дома у дороги» с Конором МакГрегором.

«Я был не в своей тарелке, и они спросили меня, не хочу ли я использовать каскадера, а я ответил: «Нет, черт возьми, я не слабак.

И я снялся в своей первой сцене драки с Конором МакГрегором, он ударил меня в спину, я мог бы сломать позвоночник. Но я согласился на это, это была моя вина. Они хорошо мне заплатили, я не собираюсь подавать в суд. Я люблю вас, ребята», — поделился он.

Актер не стал раскрывать, сколько ему заплатили после инцидента на съемках, отметив, что он «не надел защиту», потому что «пытался выглядеть круто» перед своими коллегами.

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