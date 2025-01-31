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Лукас Гейдж мог сломать спину во время боя с Конором МакГрегором в «Доме у дороги»

Сегодня в 05:14
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Лукас Гейдж рассказал, что получил травму во время съемок одной из сцен в ремейке «Дома у дороги» с Конором МакГрегором.

«Я был не в своей тарелке, и они спросили меня, не хочу ли я использовать каскадера, а я ответил: «Нет, черт возьми, я не слабак.

И я снялся в своей первой сцене драки с Конором МакГрегором, он ударил меня в спину, я мог бы сломать позвоночник. Но я согласился на это, это была моя вина. Они хорошо мне заплатили, я не собираюсь подавать в суд. Я люблю вас, ребята», — поделился он.

Актер не стал раскрывать, сколько ему заплатили после инцидента на съемках, отметив, что он «не надел защиту», потому что «пытался выглядеть круто» перед своими коллегами.

«Дом у дороги» рассказывал о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.

Новый фильм стал ремейком ленты 1989 года, которую снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.

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