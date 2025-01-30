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Эйса Гонсалес просыпается на неизвестной планете в трейлере «Пепла»

Сегодня в 21:12
Фото: XYZ Films

На ютуб-канале RLJE Films представили первый трейлер научно-фанастического фильма «Пепел», главную роль в котором исполнила актриса Эйса Гонсалес («Задача трех тел», «Министерство неджентльменских дел»).

В ролике героиня Гонсалес просыпается на таинственной планете, не помня ничего о себе. Девушка по имени Рия обнаруживает, что находилась на борту космического корабля, все другие члены экипажа которого были убиты.

Рию одолевают смутные фрагментарные воспоминания и подозрения, что ее жизнь в опасности. Когда на планете высаживается мужчина, он заверяет, что прилетел спасти Рию. Чтобы выжить, обоим персонажам предстоит выяснить, могут ли они доверять друг другу.

«Пепел» снял музыкант Стивен Эллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus. Сценарий картины написал швейцарский кинематографист-дебютант Джонни Реммлер. В актерский состав ленты вошли Аарон Пол («Во все тяжкие»), Ико Ювайс («Рейд»), Кейт Эллиотт, Бьюла Коале и сам Flying Lotus.

Релиз фильма в кинотеатрах запланирован на 21 марта.

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