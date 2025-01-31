Билла Скарсгорда закрыли в машине в трейлере фильма «Западня»

На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «Западня», главную роль в котором исполнил Билл Скарсгорд, звезда хоррора «Оно» и «Носферату». Триллер выйдет в кинотеатрах 21 марта.
Он расскажет о молодом парне по имени Эдди, который вскрывает дорогой автомобиль, оставленный на парковке. Но угнать машину герою не удается, вместо этого он оказывается в ловушке внутри салона.
Эдди становится жертвой мужчины по имени Уильям, решившего вершить правосудие самостоятельно и самыми извращенными методами. Синопсис картины поясняет: «Эдди вынужден бороться за выживание в условиях, когда побег — иллюзия, выживание — кошмар».
Режиссером ленты выступил Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»). Сценаристом стал Майкл Арлен Росс («Туристас», «Падшие»). В актерский состав вошел Энтони Хопкинс («Отец», «Молчание ягнят»). Спродюсировал триллер Сэм Рейми («Эш против Зловещих мертвецов»).