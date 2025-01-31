Билла Скарсгорда закрыли в машине в трейлере фильма «Западня»

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На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «Западня», главную роль в котором исполнил Билл Скарсгорд, звезда хоррора «Оно» и «Носферату». Триллер выйдет в кинотеатрах 21 марта.

Он расскажет о молодом парне по имени Эдди, который вскрывает дорогой автомобиль, оставленный на парковке. Но угнать машину герою не удается, вместо этого он оказывается в ловушке внутри салона.

Эдди становится жертвой мужчины по имени Уильям, решившего вершить правосудие самостоятельно и самыми извращенными методами. Синопсис картины поясняет: «Эдди вынужден бороться за выживание в условиях, когда побег — иллюзия, выживание — кошмар».