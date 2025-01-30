Появился отрывок из «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом

Netflix показал отрывок из научно-фантастического боевика «Электрический штат» братьев Руссо. Главные роли в приключенческом блокбастере сыграли Милли Бобби Браун и Крис Пратт.

Фильм основан одноименном графическом романе Саймона Столенхага. События фильма развиваются после восстания роботов в альтернативной версии 90-х. По сюжету осиротевший подросток путешествует по американскому Западу с роботом, контрабандистом и его напарником в поисках своего младшего брата.

В двухминутном ролике компания путешественников разговаривает о своем прошлом, пока их не атакуют другие роботы.

Помимо Браун и Пратт, в фильме снялись Ке Хай Куан, Джейсон Александр, Вуди Норман, Джанкарло Эспозито и Стэнли Туччи.

В интервью Digital Spy в октябре Джо Руссо объяснял, что фильм затрагивает темы, лежащие в основе творчества Столенхага, а именно «как технологии одновременно помогают и вредят нам». Режиссер поделился, что экранизация будет «мрачной» и «антиутопической», как и иллюстрации Столенхага, но в то же время сохранит в них «элементы надежды».