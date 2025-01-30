Крис Эванс отрицает, что вернется в кинофраншизу «Мстители»

Американский актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америка в фильмах Marvel, заявил, что не вернется в франшизу «Мстители». Об этом рассказал в интервью Esquire Энтони Маки.

По словам артиста, он разговаривал с коллегой несколько недель назад. Маки утверждает, что спросил Эванса о возвращении к роли Капитана Америка. И тот ответил, что «счастливо вышел на пенсию».

Эванс подтвердил изданию, что информация о его участии в фильме «Мстители: Судный день» неправдива. Ее распространило издание The Wrap в середине декабря.