В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek

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Агентство по защите данных Италии объявило о блокировке китайской модели ИИ DeepSeek. Запрет чат-бота обусловлен отсутствием информации об использовании им персональных данных, сообщает Reuters.

28 января ведомство запросило у DeepSeek сведения об использовании персональных данных, но их сочли «совершенно неполными». На следующий день, 29 января, из магазинов приложений Apple и Google исчез доступ к чат-боту.

30 января американская компания по кибербезопасности Wiz сообщила об утечке данных, связанных с DeepSeek. Специалисты якобы обнаружили в общем доступе базу данных ClickHouse, работающую в чат-ботом. До роста популярности DeepSeek поисков, которые дали результаты «в течении нескольких минут», не проводили.