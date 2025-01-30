Кейт Хадсон появилась в трейлере сериала «Поворотный момент»

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На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Поворотный момент», главную роль в котором исполнила Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест»).

Актриса сыграла женщину по имени Айла Гордон, которую назначают президентом баскетбольной франшизы Los Angeles Waves после вынужденного ухода в отставку ее брата. Героине выпадает шанс доказать семье, что она чего‑то стоит.

Сделать это, как показал трейлер, окажется нелегко. Коллеги будут считать Айлу «непо-бейби, которая понятия не имеет, что делает», а бестолковые братья пообещают помогать, но станут лишь помехой в работе.

Следить за приключениями Айлы можно будет на стриминговом сервисе Netflix c 27 февраля. Помимо Хадсон, в шоу появятся Бренда Сонг, Дрю Тарвер, Скотт МакАртур, Фабрицио Гуидо, Тоби Сандеман, Чет Хэнкс, Джей Эллис и Макс Гринфилд.

Создателями проекта выступят продюсеры Минди Калинг, Айк Баринхольц и Дэвид Стассен. Сериал выпустит продакшен-компания Kaling International вместе со студией Warner Bros. Television. В первом сезоне будет десять эпизодов.