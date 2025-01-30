В США изъяли из продажи 6000 пачек чипсов Lay’s из‑за смертельно опасного аллергена

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявил об экстренном изъятии 6344 упаковок картофельных чипсов Lay’s. Потребителей предупредили, что продукт может представлять угрозу здоровью и даже жизни, сообщает The New York Times (NYT).

В чипсах, которые продавались в штатах Орегон и Вашингтон с 3 ноября 2024 года, могут быть аллергены или молоко, информацию о содержании которых производитель не указал на упаковке. FDA повысило уровень предупреждения до самого строгого — класса I.

Как пишет NYT, в группу риска попали люди с аллергией, в том числе к молоку. Согласно Закону о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей США, в список помимо молока входят яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы. По данным FDA, пока что сообщений об аллергических реакциях после поедания чипсов не поступало.