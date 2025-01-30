Дэвида Линча посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США

Американского режиссера Дэвида Линча, известного по сериалу «Твин Пикс» и фильму «Шоссе в никуда», посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил Deadline.

В гильдии утверждают, что решение о присуждении награды приняли еще до смерти кинематографиста. Линч, как отметили в организации, узнал о том, что станет лауреатом премии «Лавр», за несколько недель до кончины.

Церемонию вручения наград проведут 15 февраля, ровно спустя месяц после смерти Линча. Премию презентует актер Кайл Маклоклен, звезда киноработ Линча и его старый друг.

«Бескомпромиссное видение сценариста и режиссера Дэвида Линча раздвинуло границы кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чтим его и его наследие», — подчеркнула президент Гильдии сценаристов США Мередит Стим.