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Дэвида Линча посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США

Сегодня в 18:04
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Американского режиссера Дэвида Линча, известного по сериалу «Твин Пикс» и фильму «Шоссе в никуда», посмертно наградят премией Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил Deadline.

В гильдии утверждают, что решение о присуждении награды приняли еще до смерти кинематографиста. Линч, как отметили в организации, узнал о том, что станет лауреатом премии «Лавр», за несколько недель до кончины.

Церемонию вручения наград проведут 15 февраля, ровно спустя месяц после смерти Линча. Премию презентует актер Кайл Маклоклен, звезда киноработ Линча и его старый друг.

«Бескомпромиссное видение сценариста и режиссера Дэвида Линча раздвинуло границы кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чтим его и его наследие», — подчеркнула президент Гильдии сценаристов США Мередит Стим.

Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет. В последние годы он жил с эмфиземой легких, возникшей из‑за многолетнего курения. Состояние кинематографиста, вероятно, ухудшили пожары в Лос-Анджелесе.

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