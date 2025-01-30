Власти коммуны в Италии ограничили въезд автобусов с туристами из‑за вирусного видео в тиктоке

Мэрия коммуны в Италии, где расположен популярный горнолыжный курорт, ввела ограничения на въезд туристических автобусов после наплыва путешественников. Огромный интерес к этому место вызвал завирусившийся ролик в тиктоке, пишет Repubblica.

Уроженка Неаполя и тиктокерша Рита Де Крещенцо (1,7 млн подписчиков) выложила ролик с обзором курорта и контакты турагентств, предлагающих однодневные поездки дотуда и обратно на автобусе и с питанием всего за 20–30 евро. После этого в Роккаразо приехали сразу 260 автобусов с более 10 тыс. путешественников из Неаполя и близлежащих регионов. При этом обычно в Роккаразо на выходные в январе и феврале приезжают в среднем 20 тыс. лыжников и 15 тыс. обычных туристов.

Из‑за наплыва туристов на дороге к Роккаразо образовались пробки, а горнолыжные склоны оказались переполнены. Местные жители пришли в ярость из‑за мусора, который остался на курорте после приезжих.

Мэр Роккаразо Франческо Ди Донато заявил, что, несмотря на популярность курорта, такого наплыва туристов, как 26 января, в местной истории еще не случалось. Он намекнул, что для решения проблемы можно было бы привлечь армию, но вместо этого постановил ограничить количество въезжающих в коммуну туристических автобусов по выходным до 100 и обязать турагентство заранее подавать заявку о визите. Политик не согласен с обвинениями в дискриминации неаполитанцев, которых часто стереотипно представляют как неотесанных людей, заявив, что город необходимо защищать, а размещение слишком большого количества людей создает угрозу безопасности.

Блогерша Де Крещенцо отказалась брать ответственность за переполненность курорта Роккаразо и пообещала вернуться туда еще раз. «Люди вольны передвигаться туда, куда хотят, и я не могу нести ответственность за поведение других. Я опубликовала контент, который охватил огромную аудиторию, и горжусь этим. Я убеждена, что Роккаразо останется очень привлекательным местом. Я вернусь в воскресенье, и вы увидите, что благодаря моим видео сюда приедет даже больше людей, чем в прошлые выходные», — написала она.