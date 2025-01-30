Следующим фильмом Нолана после «Одиссеи» может стать триллер «Die Early» с Робертом Дауни-младшим

Следующей картиной Кристофера Нолана после экранизации эпоса Гомера «Одиссея» может стать триллер «Die Early». Об этом сообщил блог World of Reel со ссылкой на источник в Production Weekly.

По неподтвержденной информации, главную роль в картине может сыграть Роберт Дауни-младший, работавший с режиссером над байопиком «Оппенгеймер».

По словам инсайдера, фильм, который называют «захватывающим, высококонцептуальным триллером», будет менее масштабным, чем другие работы постановщика.

О совместной работе Дауни-младшего и Нолана над новым фильмом в декабре сообщил голливудский инсайдер Дэниел Рихтман. По его словам, создатель «Интерстеллара» хотел привлечь звезду «Железного человека» и к адаптации Гомера, но они не смогли договориться из‑за занятости актера на съемках новых «Мстителей».

Съемки «Одиссеи» должны начаться в конце февраля. Они пройдут на Липарских островах, в Марокко и Великобритании. Часть действий сюжета пройдет на острове Фавиньяна, «острове козлов», который в своих странствиях посещал Одиссей.