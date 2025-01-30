Peacock заказал сериал «Суперфейки» от Элис Джу. Продюсером проекта выступит компания A24

Peacock заказал новый криминальный сериал «Суперфейки» от обладательницы премии «Эмми» Элис Джу («Грызня», «Покерфейс»). Об этом сообщает Variety.

Джу также займет кресло сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера. Продюсерами выступят компании A24 и UCP. Кроме того, Джош Сафди и Бенни Сафди займут позиции исполнительных продюсеров.

Сюжет проекта расскажет о «мелкой торговке элитными подделками из Чайнатауна, которая попадает в опасный мир подпольного черного рынка, чтобы обеспечить своей семье достойную жизнь в пригороде».