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Билл Скарсгорд попадает в ловушку в трейлере хоррора «Locked»

Сегодня в 17:00
Фото: The Avenue Film/YouTube

Компания The Avenue Film представила трейлер хоррора «Locked» с Биллом Скарсгордом («Оно», «Носферату») и Энтони Хопкинсом («Молчание ягнят», «Отец»). Премьера картины состоится 21 марта.

В центре сюжета — неудачливый вор Эдди (Скарсгорд), который взламывает роскошный внедорожник и внезапно оказывается заперт в нем. Хозяин машины (Хопкинс), обманом завладевший ею, решает свершить «свое собственное извращенное правосудие» над молодым преступником.

Продюсером фильма выступил Сэм Рейми, создатель «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука», а режиссером — Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»).

«Поработать с Биллом и Энтони — это уникальный опыт. Это два величайших актера, каждый из которых воплотил в жизнь одних из самых культовых злодеев всех времен. Теперь они сойдутся лицом к лицу в битве разумов — схватке насмерть! Вместе они просто потрясающие! Я глубоко благодарен им обоим, а также Сэму Рейми за то, что они были такими невероятными творческими партнерами и доверили мне управлять кораблем», — заявил Яровески.

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