«Давай узнаем друг друга получше»: вышел тизер финального сезона «Ты»

Netflix опубликовал тизер пятого, последнего сезона сериала «Ты». Его премьера состоится 24 апреля.

В ролике Джо Голдберг изображен в печально известной стеклянной клетке, в которой на протяжении всех четырех сезонов содержались многие из его жертв. «Я Джо. Давай узнаем друг друга получше, прежде чем попрощаемся в последний раз. Прощай, ты», — зловеще произносит он.

В заключительном сезоне Джо Голдберг вернется в Нью-Йорк, чтобы «жить долго и счастливо, пока его идеальной жизни не угрожают призраки прошлого и его собственные темные желания».

«По ходу сезона Джо знакомится с молодой женщиной по имени Бронте, которая устраивается на работу в его новый книжный магазин. Загадочная писательница заставляет Джо задуматься о своей благополучной жизни, когда они сближаются на почве литературы и потерь. В то же время ему приходится иметь дело с братом и сестрой своей жены Кейт», — гласит синопсис.

В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.

Вместе с Бэджли в пятом сезоне также появятся Шарлотта Ричи, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэттьюс.