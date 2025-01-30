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Расселл Кроу приступит к съемкам в «Стране медведей» в феврале

Сегодня в 16:14
Фото: Pietro S.D’Aprano/Getty Images

Австралийский актер Расселл Кроу, известный по фильмам «Гладиатор» и «Игры разума», приступит к съемкам в экшн-триллере «Страна медведей» в феврале. Об этом сообщил Deadline.

Кроу сыграет стареющего, но грозного владельца клуба в Лос-Анджелесе по имени Манко Капак. Однажды заведение героя грабит вооруженный человек в маске, и тогда мечты Капака о продаже клуба и мирной пенсии оказываются под угрозой.

Съемки фильма пройдут в австралийском штате Квинсленд, где Кроу уже снял один из своих фильмов. В конце 2022 года он работал там над боевиком «Территория зла» с Лиамом Хемсвортом.

В основу новой картины с участием актера ляжет роман Томаса Перри «Стриптиз». Режиссерами проекта выступят Деррик Борте («Семейка Джонсов», «Неистовый») и Дэниел Форте («Мечта с подвохом»).

Продюсерами ленты выступят Марк Фазано из Nickel City Pictures, Джеффри Гринстайн из A Higher Standart, Дебора Гловер из G2 Dispatch, а также Марк Бауэр и Бруно Мастик из Life & Soul Pictures.

Над «Страной медведей», как ожидается, будут работать около 95 жителей Квинсленда. Съемки принесут бюджету региона около 11,9 млн австралийских долларов.

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