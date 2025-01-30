Астрономы обнаружили новый астероид. За ним пристально наблюдают из‑за риска столкновения

Астрономы направили телескопы на астероид диаметром 100 метров, у которого есть вероятность столкновения с Землей в 2032 году. Из‑за него впервые задействовали меры глобальной планетарной защиты, пишет The Guardian.

Астероид под названием 2024 YR4 впервые заметил автономный телескоп в Чили 27 декабря 2024 года, и с того момента космическое тело поднялось на вершину списков риска столкновения, которые ведут космические агентства США и стран Европы. По их данным, вероятность столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 года составляет 1,3%, или, иными словами, вероятность, что он пролетит мимо без происшествий, составляет почти 99%.

Если оценивать вероятность по Туринской шкалеТуринская шкала варьируется от 0 до 10. Самая маленькая величина означает, что риска столкновения нет, а самая большая — что столкновение неизбежно и представляет угрозу будущему цивилизации., то астероид имеет третью категорию. Это указывает на имеющуюся вероятность столкновения, которая заслуживает внимания астрономов и в ближайшем десятилетии может привести к «локальным разрушениям».

Единственный астероид, когда‑либо получавший более высокий рейтинг, — это Апофис, который попал в заголовки газет в 2004 году. Первоначально Апофису присвоили четвертую категорию Туринской шкалы, но позже понизили: наблюдения показали, что астероид не представлял угрозы в ближайшее десятилетие.

«Скорее всего, этот [астероид 2024 YR4] пролетит мимо, не причинив вреда. Он просто заслуживает немного большего внимания через телескопы, пока мы не сможем это подтвердить. Чем дольше мы следим за его орбитой, тем точнее становятся наши будущие прогнозы его траектории», — пояснил профессор планетарной астрономии в Эдинбургском университете Колин Снодграсс.

Профессор планетологии в Имперском колледже Лондона Гарет Коллинз сказал, что усиление мониторинга околоземных объектов сделает обнаружения, подобные астероиду 2024 YR4, гораздо более частыми. Отслеживание этого астроида ради определения его траектории — это «лучшее, что можно сделать» на данный момент, подтвердил он.

2024 YR4 не спровоцировал бы массовое вымирание, как это произошло 66 млн лет назад: диаметр астероида, погубившего динозавров, был от 10 до 15 километров. Космические камни диаметром 100 метров, как 2024 YR4, в среднем падают на Землю каждые несколько тысяч лет, но все еще могут нанести катастрофический ущерб в масштабах города.

После обнаружения 2024 YR4 активировались глобальные группы реагирования на астероиды, сформированные ООН. Международная сеть оповещения об астероидах организовала дополнительные наблюдения, чтобы точнее определить орбиту. Консультативная группа по планированию космических миссий должна разработать план в случае, если придется отклонить движение астероида. Для этого НАСА разработало и испытало миссию Dart: космический корабль перехватывает движение астероида и меняет его направление.