Дэвид Аркетт (франшиза «Крик») снимет летний слешер «Убей или будь убит». Об этом сообщает Deadline.
Главную роль в фильме исполнит восходящая актриса Алиша Ньютон («Хартленд», «Дьявол в Огайо»). Сценарий напишет Ник Зиглер (сериалы «Чаки» и «Судная ночь»).
Синопсис гласит: «Школа закончилась, и недавняя выпускница Дэни и ее друзья готовы к последней летней вечеринке. Но когда на школьном футбольном поле обнаруживают изуродованное тело старшеклассника, убитого пугающе театральным способом, становится ясно, что кто‑то играет по новым правилам.
В прикрепленном к трупу красном конверте находится фотография из школьного альбома и леденящее душу указание: „Убей или будешь убит“. По мере того как тела накапливаются, Дэни и ее друзья оказываются втянуты в ужасающую игру, организованную больным на голову убийцей, которая выходит за пределы их маленького городка и вскоре становится вирусной».