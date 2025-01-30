Синопсис гласит: «Школа закончилась, и недавняя выпускница Дэни и ее друзья готовы к последней летней вечеринке. Но когда на школьном футбольном поле обнаруживают изуродованное тело старшеклассника, убитого пугающе театральным способом, становится ясно, что кто‑то играет по новым правилам.

В прикрепленном к трупу красном конверте находится фотография из школьного альбома и леденящее душу указание: „Убей или будешь убит“. По мере того как тела накапливаются, Дэни и ее друзья оказываются втянуты в ужасающую игру, организованную больным на голову убийцей, которая выходит за пределы их маленького городка и вскоре становится вирусной».