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Патти Смит упала в обморок на концерте в Бразилии

Сегодня в 16:06
Фото: Venla Shalin/Redferns

Патти Смит упала в обморок во время выступления в Бразилии после того, как в течение нескольких дней страдала от сильной мигрени, пишет The Guardian.

78-летняя Смит выступала с берлинской группой Soundwalk Collective, под аккомпанемент которой зачитывала свои произведения. По данным газеты Folha de S Paulo, Смит потеряла сознание примерно на 30-й минуте выступления во время чтения статьи о климатическом кризисе.

После падения ее увезли за кулисы в инвалидном кресле. Вскоре Смит вернулась на сцену, чтобы извиниться за прерванное выступление.

«К сожалению, мне стало плохо, и доктор сказал, что я не могу закончить выступление. Так что нам придется что‑то придумать. И я чувствую себя очень неловко», — сказала она публике, сидя в инвалидном кресле. «Не надо, мы тебя любим!» — прокричали в ответ из толпы.

В инстаграме* группы сообщили, что, несмотря на мигрень, Смит «все равно хотела быть рядом со всеми вами и выступить» в заключительный день тура по Южной Америке.

«Сейчас о ней заботятся лучшие врачи, и она вернется на сцену завтра вечером. Патти очень благодарна вам за терпение и прощение и передает привет всем, кто присутствовал на концерте», — говорится в заявлении коллектива.

В марте артисты, включая Майкла Стайпа, Ким Гордон, Карен О из Yeah Yeah Yeahs, Крисси Хайнд и Сюзанну Хоффс из Bangles, выступят на трибьют-концерте, посвященном 50-летию культового панк-альбома Смит «Horses».

В декабре 2023 года Смит ненадолго госпитализировали в Италии из‑за «внезапной болезни». В 2020 году она рассказала The Guardian, что ей было тяжело во время пандемии из‑за пожизненного бронхиального заболевания, из‑за которого она не выходила из дома.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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