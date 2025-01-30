В Нью-Йорке угнали поезд метро

В Нью-Йорке неизвестные угнали поезд метро, чтобы прокатиться на нем просто «ради забавы». Об этом сообщает Fox5 со ссылкой на городскую полицию.

В субботу вечером шестеро молодых людей зашли в пустой поезд, стоявший в отстойнике в Бруклине, у станции «Форест-Хилс — 71-я авеню». Они проникли в кабину машиниста и взяли на себя управление поездом.

Кроме того, угонщики изрисовали стеклянные панели на камерах наблюдения в вагонах. После поездки они покинули поезд и ушли в неизвестном направлении.

Полиция пытается установить личности подозреваемых. Никто из‑за их действий не пострадал.