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В Москве появились курсы для курьеров. На них выдают удостоверение доставщика

Сегодня в 15:23
Фото: rosebox/Unsplash

В Москве появились онлайн-курсы для курьеров. Об этом рассказал телеграм-канал «Контрольная закупка».

Обучение доставщиков проводят онлайн. На него отводят от 120 до 320 часов. За занятия просят 4700 рублей. За эти деньги «студенты» смогут «освоить эту рабочую профессию или повысить квалификацию в ней».

Выпускникам курса обещают выдать свидетельство и удостоверение курьера, а также некий протокол. К урокам могут присоединиться люди, окончившие 9 классов. От будущих доставщиков «ждут исполнительности и выносливости».

На какой платформе предлагают необычный курс, СМИ не уточнило. «Афиша Daily» выяснила, что в рунете можно найти несколько аналогичных предложений. Диплом о профпереподготовке гособразца обещают, к примеру, в Петербурге за 12,5 тыс. рублей.

Какие именно дисциплины будут преподавать курьерам, неизвестно. Крупнейшая в России платформа для поиска работы HeadHunter отмечает, что для доставщиков «специальное образование обычно не требуется».

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