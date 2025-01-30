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Новый фильм Ноя Баумбаха получил название «Джей Келли»

Сегодня в 15:19
Фото: Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair

Новый работа Ноя Баумбаха для Netflix получила название «Джей Келли», пишет Deadline. Картина, которую называют «душераздирающей комедией», появится на стриминге осенью.

В новой ленте Баумбаха снялись Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Грета Гервиг, Билли Крудап, Грейс Эдвардс, Стейси Кич, Райли Кио, Эмили Мортимер, Патрик Уилсон, Джим Бродбент, Ив Хьюсон и Альба Рорвахер.

Продюсерами выступили Дэвид Хейман («Гарри Поттер», «Я — легенда!», «Гравитация», «Барби»), Эми Паскаль («Веном», «Маленькие женщины») и сам Баумбах. Он также стал соавтором сценария вместе с актрисой Эмили Мортимер.

Баумбах известен как автор фильмов «История о супружестве», «Госпожа Америка», «Белый шум» и «Милая Фрэнсис». В качестве сценариста он был номинирован на «Оскар» за адаптированный сценарий «Барби».

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