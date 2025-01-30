Netflix анонсировал список премьер на 2025 год

Традиционно в конце января Netflix анонсировал премьеры 2025 года и выпустил ролик с грядущими новинками. Стриминг объявил даты релизов нескольких хитов и подтвердил утечку: третий сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня.
В самом видео, которое выложил Netflix, практически нет новых кадров из грядущих премьер. Разве что на несколько секунд появляется Дженна Ортега в роли Уэнсдэй. Весь остальной ролик посвящен обычной офисной сотруднице, которая раз за разом оказывается во вселенных главных франшиз — «Игры в кальмара», «Очень странных дел» и «Кобры Кай». Презентация Netflix прошла под девизом «Вы к этому не готовы».
Даты главных премьер на 2025 год (в хронологическом порядке):
- анимационное фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин» — 11 февраля;
- «Электрический штат» братьев Руссо с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом — 14 марта;
- боевик «Разрушение» с Томом Харди — весна;
- «Игра в кальмара-3» — 27 июня;
- супергероика «Бессмертная гвардия-2» с Шарлиз Терон — 2 июля;
- «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди — ноябрь;
- комедия «Джей Келли» Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни — осень;
- «RIP», последняя совместная работа Бена Аффлека и Мэтта Деймона, — осень;
- «Достать ножи: Проснись, мертвец» — осень;
- «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли — осень.
Даты релизов других новинок Netflix были известны заранее. Так, финал сериала «Кобра Кай» выйдет 13 февраля, 30 мая состоится премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды», а последний сезона «Очень странных дел» может выйти ближе к концу года — в ноябре и под Рождество. «Уэнсдэй» же осталась без анонса.