Netflix анонсировал список премьер на 2025 год

Традиционно в конце января Netflix анонсировал премьеры 2025 года и выпустил ролик с грядущими новинками. Стриминг объявил даты релизов нескольких хитов и подтвердил утечку: третий сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня.

В самом видео, которое выложил Netflix, практически нет новых кадров из грядущих премьер. Разве что на несколько секунд появляется Дженна Ортега в роли Уэнсдэй. Весь остальной ролик посвящен обычной офисной сотруднице, которая раз за разом оказывается во вселенных главных франшиз — «Игры в кальмара», «Очень странных дел» и «Кобры Кай». Презентация Netflix прошла под девизом «Вы к этому не готовы».

Даты главных премьер на 2025 год (в хронологическом порядке):

анимационное фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин» — 11 февраля;

— 11 февраля; «Электрический штат» братьев Руссо с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом — 14 марта;

братьев Руссо с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом — 14 марта; боевик «Разрушение» с Томом Харди — весна;

с Томом Харди — весна; «Игра в кальмара-3» — 27 июня;

— 27 июня; супергероика «Бессмертная гвардия-2» с Шарлиз Терон — 2 июля;

с Шарлиз Терон — 2 июля; «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди — ноябрь;

Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди — ноябрь; комедия «Джей Келли» Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни — осень;

Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни — осень; «RIP» , последняя совместная работа Бена Аффлека и Мэтта Деймона, — осень;

, последняя совместная работа Бена Аффлека и Мэтта Деймона, — осень; «Достать ножи: Проснись, мертвец» — осень;

— осень; «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли — осень.