В разработку запустили ремейк «Факультета»

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Miramax разрабатывает ремейк научно-фантастического триллера 1998 года «Факультет». Об этом сообщает Variety.

Режиссер оригинала Роберт Родригес выступит продюсером фильма. Сценарий ремейка напишет Дрю Хэнкок (сценарист и режиссер «Компаньона»).

Оригинальная версия «Факультета» рассказывает о группе учеников, которые начинают подозревать, что неординарные администраторы и учителя их школы скрывают смертельную тайну.