В разработку запустили ремейк «Факультета»

Miramax разрабатывает ремейк научно-фантастического триллера 1998 года «Факультет». Об этом сообщает Variety.
Режиссер оригинала Роберт Родригес выступит продюсером фильма. Сценарий ремейка напишет Дрю Хэнкок (сценарист и режиссер «Компаньона»).
Оригинальная версия «Факультета» рассказывает о группе учеников, которые начинают подозревать, что неординарные администраторы и учителя их школы скрывают смертельную тайну.
В оригинальном фильме снялись Джош Хартнетт, Элайджа Вуд, Джордана Брюстер, Клеа ДюВалл и другие. В мировом прокате «Факультет» собрал 63,2 млн долларов.