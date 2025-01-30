Дейзи Ридли снимется в VR-фильме, посвященном первой автопутешественнице Берте Бенц

Дейзи Ридли исполнит главную роль в VR-фильме номинантки на «Эмми» Элоизы Сингер под названием «Trailblazer». Об этом сообщает Deadline.

Действие ленты будет развиваться в Германии в 1888 году. Сюжет расскажет подлинную историю Берты Бенц — жены Карла Бенца, изобретателя автомобиля Motorwagen. Пока Карл боролся с неуверенностью в себе, Берта взяла его изобретение и отправилась в смелое 120-километровое путешествие.

Фильм будет снят для виртуальной реальности и выйдет 7 марта на Meta Quest 2 и Meta*. Таким образом каждый зритель сможет встать на место Берты: исследовать ее мастерскую, где она собирала революционный двигатель, и отправиться в путешествие, которое навсегда изменило транспорт.

«Решительность и мужество Берты невероятно вдохновляют. Для меня было большой честью войти в ее мир и помочь рассказать ее историю. Я надеюсь, что зрители будут так же тронуты ее путешествием, как и я во время работы над этим проектом», — рассказала актриса.