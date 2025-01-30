В саду «Эрмитаж» пройдет мастер-класс от Gogol School и лекция от Британской высшей школы дизайна

Зимний фестиваль Winter Fest, который продлится в Москве до марта, поделился с «Афишей Daily» планами на ближайшие дни.
В пятницу 31 января в саду «Эрмитаж» пройдет мастер-класс по импровизации от Gogol School. Мастера театральной школы будут учить легкости, спонтанности и свободе — в игре, импровизации, работе с пространством и партнером. Событие начнется в 19.30, бесплатно зарегистрироваться на него можно тут.
На следующий день, 1 февраля, преподаватели Британской высшей школы дизайна обсудят с аудиторией особенности фэшн-видео ― как оно влияет на результаты бизнеса и как доносит творческие идеи. Пройдет в саду «Эрмитаж», начало ― в 17.00, регистрация ― здесь.
Оба события пройдут на втором этаже здания катка, в лаундже от «Альфа-Банка».
Winter Fest от команды фигуриста Ильи Авербуха проходит в этом году в шести городах ― Москве, Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре. В программе ― каток всю зиму, мастер-классы и выступления с участием олимпийских чемпионов и звезд, образовательные ивенты, инсталляции и другие активности.