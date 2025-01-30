Третий сезон «Джинни и Джорджии» выйдет в июне

«Джорджию только что арестовали за убийство во время ее свадьбы, что разрушило ее сказочную концовку и привлекло внимание к Миллерам как никогда раньше. Джинни и Джорджия всегда были против всего мира, но мир никогда не был против них в такой степени. Теперь Джинни предстоит понять, на чьей она стороне, когда дело дойдет до драки, — действительно ли Джинни хочет выступить против всего мира вместе с ней?» — гласит синопсис.