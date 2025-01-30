Третий сезон «Джинни и Джорджии» выйдет в июне

Netflix объявил, что премьера третьего сезона сериала «Джинни и Джорджия» состоится 5 июня.
В сюжете проекта рассказывается о матери-одиночке Джорджии и ее дочери Джинни. Действие третьего сезона будет развиваться вскоре после финала второго.
«Джорджию только что арестовали за убийство во время ее свадьбы, что разрушило ее сказочную концовку и привлекло внимание к Миллерам как никогда раньше. Джинни и Джорджия всегда были против всего мира, но мир никогда не был против них в такой степени. Теперь Джинни предстоит понять, на чьей она стороне, когда дело дойдет до драки, — действительно ли Джинни хочет выступить против всего мира вместе с ней?» — гласит синопсис.
Кресло шоураннера занимает Сара Глински («Холли Хобби»). Она сменила Дебру Дж.Фишер, которая занимала этот пост на протяжении первых двух сезонов.
В актерский состав шоу, помимо Брианны Хауи и Антонии Джентри, входят Дженнифер Робертсон, Феликс Маллард, Сара Вайсгласс, Скотт Портер, Реймонд Аблак, Челси Кларк и Кэти Дуглас. В третьем сезоне к касту присоединились Тай Доран и Ноа Ламанна.