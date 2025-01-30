Би-би-си извинилась перед сотрудниками, пострадавшими от поведения Расселла Брэнда

Би-би-си принесла извинения своим сотрудникам, которые пожаловались на некорректное поведение комика Расселла Брэнда во время его работы на телеканале, пишет The Guardian.

Директор Би-би-си по редакционным жалобам Питер Джонстон заявил, что в ходе проверки он расследовал восемь жалоб на Брэнда, и только одна из них была официально подана руководству Би-би-си.

«Я благодарен тем, кто пришел поговорить со мной и моей командой, и я извинился от имени Би-би-си перед теми, кого непосредственно затронуло то, что я здесь задокументировал», — заявил Джонстон.

«Культура того времени, несомненно, влияла на то, что было приемлемо/терпимо, но я обнаружил, что у ряда людей были опасения по поводу поведения Расселла Брэнда, которые они не могли высказать тогда», — отметил он.

В 2023 году Брэнда обвинили в сексуализированном насилии во время съемок романтической комедии «Артур, идеальный миллионер», а также в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и эмоциональном абьюзе.

49-летний актер и комик отверг все обвинения и ранее заявлял, что все его сексуальные контакты были «абсолютно всегда по обоюдному согласию».

В ответ на доклад Би-би-си заявила: «В ходе проверки было рассмотрено восемь жалоб на неправомерные действия Расселла Брэнда, причем только две из них были поданы в то время, когда он работал на Би-би-си, одна официально, а другая неофициально».