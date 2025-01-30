Финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня

Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара». Последние серии корейского хита появятся на платформе 27 июня.
Ранее второй сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю.
Сериал набрал 68 млн просмотров, обогнав «Уэнздей» с 50,1 млн просмотров за первую неделю.
Спустя неделю второй сезон «Игры в кальмара» стал вторым по популярности сериалом не из США на Netflix. Он уступает только первому сезону.
Благодаря почти 60 млн просмотров во вторую неделю он также стал третьей самой просматриваемой премьерой в истории Netflix, уступив лишь «Уэнсдэй».
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