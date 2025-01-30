Финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня

Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара». Последние серии корейского хита появятся на платформе 27 июня.

Ранее второй сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю.

Сериал набрал 68 млн просмотров, обогнав «Уэнздей» с 50,1 млн просмотров за первую неделю.

Спустя неделю второй сезон «Игры в кальмара» стал вторым по популярности сериалом не из США на Netflix. Он уступает только первому сезону.

Благодаря почти 60 млн просмотров во вторую неделю он также стал третьей самой просматриваемой премьерой в истории Netflix, уступив лишь «Уэнсдэй».

Роль рэпера Таноса стала возвращением в индустрию для кей-поп артиста T.O.P. Музыкант сначала с большим сомнением относился к персонажу.

Зависимый от таблеток рэпер отчасти воспроизводит детали биографии T.O.P., который попал в «черный список» кей-поп индустрии.