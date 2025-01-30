В России снимут фильм по «Острову сокровищ» Р.Л.Стивенсона

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В России снимут полнометражный художественный фильм «Остров сокровищ». Об этом сообщает KD Studios.

В основу сюжета ляжет приключенческий роман Р.Л.Стивенсона, который рассказывает об увлекательной и опасной погоне за сокровищами.

Съемки «Острова сокровищ» начнутся уже в 2025 году. Кресло сценариста занимает Сергей Калужанов («Мажор» и «Пищеблок»). В качестве генпродюсеров выступают Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк.