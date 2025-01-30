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В Австралии присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в изнасиловании, из‑за диагноза «сексомния»

Сегодня в 13:40
Фото: Jon Tyson/Unsplash

40-летнего австралийца признали невиновным в совершении полового акта без согласия женщины, сообщает The Guardian. Мужчина утверждал, что изнасилование произошло в бессознательном состоянии.

Инцидент произошел 26 августа 2022 года в Сиднее. Тимоти Малкольм Роуленд и женщина выпивали в коктейль-баре в центре Сиднея и пришли в его квартиру глубокой ночью, выяснили присяжные. Пара выпила еще немного и вместе приняла ванну голышом, после чего женщина уснула в постели Роуленда. Около шести утра спутница проснулась и обнаружила, что Роуленд занимается с ней сексом, затем оттолкнула его, выпрыгнула из кровати и спешно покинула квартиру.

На суде присяжных Роуленд рассказал, что в ту ночь у него случился эпизод сексомнии — психического расстройства, при котором человек во время сна занимается сексом. После этого присяжные направили ряд вопросов судье, один из которых его обеспокоил: он касался последствий совершения преступлений человеком, находящимся без сознания. Судья предупредил присяжных, что им следует рассматривать дело не по законам, которые они хотели бы принять, а по реально действующим, поэтому человека нельзя признать виновным в совершении преступления в бессознательном состоянии.

В Австралии нет законов, правил или положений, в которых фигурирует сексомния. В ходе судебного разбирательства не возникло никаких сомнений в том, что у Роуленда диагностирована сексомния. Однако присяжные задавались вопросом, был ли у обвиняемого приступ в момент предполагаемого изнасилования, или он находился в сознании, и пытались найти доказательства, подтверждающие или опровергающие это.

В августе 2024 года британка получила компенсацию в 35 тыс. фунтов стерлингов от прокуратуры за то, что дело о ее изнасиловании не дошло до суда. Его закрыли, когда эксперты по сну усмотрели у девушки сексомнию, даже не поговорив с ней.

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