Шоураннер сериала «Ведьмак» намекнула на спин-оффы

Сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне, но это не означает конец всех историй по франшизе от Netflix. Об этом шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала в интервью журналу SFX Magazine.
«Мы приняли осознанное решение завершить шоу с живыми актерами после пятого сезона, где закончится сюжет книг. <…> Но это не значит, что все истории о „Ведьмаке“ должны быть закончены», ― заявила она.
По словам Хиссрич, она любит мир «Ведьмака» и постоянно ищет возможности для его расширения за пределы основного сериала. Шоураннер призналась, что незадолго до премьеры «Ведьмака» на Netflix она предложила Келли Люгенбиль, тогда руководившей стримингом, свои идеи для спин-оффов. На это Люгенбиль ответила: «Посмотрим, будет ли кто‑нибудь смотреть шоу».
Четвертый сезон «Ведьмака» находится на стадии постпродакшена и выйдет в 2025 году. Премьера пятого сезона запланирована на 2026-й. В обоих Геральта сыграет Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кэвилла. На февраль 2025-го также намечена премьера аниме «Ведьмак: Сирены глубин».