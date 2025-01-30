Шоураннер сериала «Ведьмак» намекнула на спин-оффы

Сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне, но это не означает конец всех историй по франшизе от Netflix. Об этом шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала в интервью журналу SFX Magazine.

«Мы приняли осознанное решение завершить шоу с живыми актерами после пятого сезона, где закончится сюжет книг. <…> Но это не значит, что все истории о „Ведьмаке“ должны быть закончены», ― заявила она.

По словам Хиссрич, она любит мир «Ведьмака» и постоянно ищет возможности для его расширения за пределы основного сериала. Шоураннер призналась, что незадолго до премьеры «Ведьмака» на Netflix она предложила Келли Люгенбиль, тогда руководившей стримингом, свои идеи для спин-оффов. На это Люгенбиль ответила: «Посмотрим, будет ли кто‑нибудь смотреть шоу».