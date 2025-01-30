В Кыргызстане построят экологически чистый город

По данным РБК, площадь города составит 353,82 гектара, а рыночная стоимость — 45,74 млрд долларов. Его планируют возвести на территории Кеминского района Чуйской области.

Концепцию строительства планируют утвердить до июня 2025 года. До этого же срока власти хотят провести переговоры с инвесторами и подписать соглашение о реализации проекта. Жапаров назвал создание экологически чистого города «одним из важных направлений социально-экономического развития страны».