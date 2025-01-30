Бруно Марс: «Слушайте мои песни! Скоро закрою долги»

Бруно Марс отреагировал на рекордные 150 млн слушателей на Spotify. Музыкант вспомнил про слух о своих долгах и пошутил. Пост появился в сторис его инстаграма*.

27 января певец стал первым музыкантом со 150 млн ежемесячных слушателей на стриминговой платформе. Он достиг этой цифры раньше The Weeknd, Дрейка или Тейлор Свифт. При этом артист не выпускал сольных альбомов почти 10 лет после релиза «24K Magic».

«Продолжайте слушать! И тогда я очень скоро покрою долги», — написал Марс.

Долги, о которых идет речь, музыканту приписали инсайдеры. В марте прошлого года в медиа появилась неподтвержденная информация о том, что певец должен больше 50 млн долларов компании MGM Resorts, одному из крупнейших владельцев казино и парков развлечений по всей Америке.

Уточнялось, что его подвела страсть к покеру и большим ставкам. Этим объяснялись отношения артиста с фирмой — в США он выступает только в их заведениях в Лас-Вегасе.

Представители MGM Resorts тогда поспешили сообщить, что никаких долгов перед компанией у Марса нет, а сотрудничество между ними объясняется долгими отношениями и взаимным уважением.