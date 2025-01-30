Россияне смогут оставлять объявления на маркетплейсах лишь через «Госуслуги»

Россиянам, которые захотят разместить объявление на маркетплейсах, потребуется зайти на сайт через «Госуслуги». Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новые правила коснутся крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг. Это должно защитить пользователей от мошеннических объявлений.

Соответствующие поправки готовит правительство. Первым о них написал Forbes, заявив, что они проходят межведомственное согласование. По данным издания, поправки также включают запрет банкам, операторам связи и интернет-магазинам на общение с клиентами через иностранные мессенджеры.

Речь идет в том числе о регистрации на сайтах по поиску работы, передаче сим-карт не ближайшим родственникам, а также обязательстве банков, операторов связи и интернет-магазинов добавить биометрию в качестве способа авторизации.