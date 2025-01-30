Больницы в Москве начали рассылать СМС о состоянии родственников в реанимации

В больницах Москвы для взрослых запустили сервис СМС-оповещений о состоянии родственников. Чтобы воспользоваться им, нужно обратиться к врачу реанимационного отделения, сообщает «Интерфакс».

Впервые сервис запустили в июне 2023 года во всех стационарах, перешедших на электронный документооборот, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. СМС о состоянии родственного пациента приходили ежедневно, с момента запуска было отправлено около 120 тыс. сообщений. По словам чиновницы, жители города «очень хорошо восприняли» проект.

В каждом СМС сообщается об основных показателях здоровья пациента в реанимации: температура, пульс, артериальное давление, сатурация, частота сердечных сокращений и дыхание. В ежедневном отчете отмечено, находится ли пациент в сознании, подключен ли к аппарату искусственной вентиляции легких, и оценивается динамика выздоровления.