Роберт Эггерс рассказал о связи «Носферату» с «Бэтменом» Тима Бертона

В недавном подкасте «Happy Sad Confused» создатель ремейка «Носферату» Роберт Эггерс рассказал о неожиданной для себя связи картины с фильмом «Бэтмен возвращается» Тима Бертона.

«Во время одного из полетов я включил „Бэтмен возвращается“. Снежная, готическая атмосфера этого фильма оказалась шокирующе похожа на многое из того, что мы делали [в „Носферату“], о чем я вообще не задумывался», — поделился режиссер.

«Поместье Уэйна, похоже, ничем не отличается от замка Грюневальд. За исключением того, что оно разваливается на части. Так что это было довольно интересно», — добавил он.