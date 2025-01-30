Новозеландскую гору Таранаки признали юридическим лицом

Вторая по высоте гора на Северном острове Новой Зеландии и окружающие ее вершины получили статус юридического лица, приобретя те же права, обязанности и защиту, что и отдельные люди, пишет The Guardian.

Таранаки-Мунга (гора Таранаки) — один из самых симметричных вулканических конусов в мире, возвышающийся над равнинами Таранаки на западном побережье Северного острова. Считается, что это самая посещаемая гора в стране, которая стала популярным туристическим объектом.

Горный регион играет важную культурную роль для маори Таранаки, и присвоение ему статуса юридического лица — это долгожданное признание их связи с горой, которая считается их предком.

После обещания, данного в 2017 году, парламент единогласно проголосовал за закон, который официально присвоит Таранаки, его вершинам-компаньонам и окружающей среде статус юридического лица, получившего название Te Kāhui Tupua. Интересы региона будет представлять группа доверенных лиц от племени иви и от власти.