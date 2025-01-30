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Якиманка, Хамовники и Арбат стали районами с самым дорогим элитным жильем

Сегодня в 11:50
Фото: Arno Barsegyan/Unsplash

Якиманка оказалась самым дорогим районом Москвы на вторичном рынке по итогам 2024 года. Об этом сообщает РБК.

В этом районе цена элитных квартир от собственников достигает 1,851 млн рублей за один квадратный метр — это на 10% выше по сравнению с 2024 годом.

Второе место в списке районов с самым дорогим жильем занимают Хамовники, включая Остоженку. Там стоимость одного квадратного метра составляет 1,845 млн рублей — +8% по сравнению с 2024-м.

Замыкает тройку лидеров Арбат со стоимостью 1,548 млн рублей за один квадратный метр — +18% по сравнению с прошедшим годом.

«На показатель средней цены предложения продолжают оказывать влияние макроэкономическая ситуация и действующие условия на смежных сегментах рынка жилья. Также на цены повлияло изменение конъюнктуры предложения на фоне вымывания более ликвидных лотов», — отметил гендиректор Kalinka Russia Алексей Чумалов.

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