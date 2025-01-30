Якиманка, Хамовники и Арбат стали районами с самым дорогим элитным жильем

Якиманка оказалась самым дорогим районом Москвы на вторичном рынке по итогам 2024 года. Об этом сообщает РБК.

В этом районе цена элитных квартир от собственников достигает 1,851 млн рублей за один квадратный метр — это на 10% выше по сравнению с 2024 годом.