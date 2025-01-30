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50% россиян раздражают ролики с поеданием большого количества пищи

Сегодня в 10:43
Фото: JESHOOTS.COM

Четверть россиян регулярно сталкиваются со стрессом. Об этом говорится в результатах опроса платформы «Дзен», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».

По данным аналитиков, 55% опрошенных оценивают свой уровень стресса как средний или выше среднего. 23% респондентов считают, что их уровень тревожности ниже среднего, а максимальный уровень стресса испытывают 21% россиян. Только 2% респондентов вообще не испытывают тревогу.

Чтобы справиться с напряжением, чаще всего (33%) участники опроса отвлекаются на просмотр или чтение контента. Меньше четверти (23%) с той же целью мнут антистресс-игрушки, а 21% включают ASMR-видео с шепотами или звуками дождя.

Больше всего (37%) респондентов раздражают коллеги и друзья, которые грызут ногти или ручку рядом с ними. Среди других надоедающих привычек — стук по столу (27%) и щелканье ручкой (26%). 17% россиян не выносят, когда человек рядом с ними хрустит костяшками пальцев. Также респонденты не любят, когда кто‑то громко слушает музыку (22%), дергает ногой (20%) или лопает пузырчатую пленку (13%).

Почти половина (46%) россиян просто игнорируют раздражение. 26% участников опроса предпочитают отвлечься на другое занятие. Лишь 14% опрошенных готовы высказать свое мнение, когда их не устраивает поведение других, а еще 14% делятся неприятными ситуациями с друзьями или в социальных сетях.

Также исследователи поинтересовались, какой контент сильнее всего раздражает респондентов. С отрывом первое место заняли ролики в жанре мукбанг-видео с поеданием большого количества еды на камеру (49%). На втором месте –– ролики с повторяющимися резкими звуками (18%), на третьем — ASMR-видео (13%). Кроме того, 12% участников опроса не любят читать статьи с советами по борьбе со стрессом.

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