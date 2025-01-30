Ринго Старр подтвердил, что никогда не пробовал пиццу

Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр подтвердил, что никогда не ел пиццу и карри.

Музыкант появился на ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», чтобы прорекламировать свой кантри-альбом «Look Up», написанный совместно с Ти-Боун Бернеттом.

Во время интервью Киммел попросил Старра развеять популярные слухи о себе: один из них гласит, что Старр никогда не ел пиццу, — что он и признал, к удивлению зрителей. «Или карри», — добавил он под громкие возгласы публики.

Он пояснил, что у него «аллергия на некоторые продукты», а в случае с пиццей и карри «ты не знаешь, что там, черт возьми, находится». Попробовать любое блюдо — слишком большой риск для него: «Я строго слежу за собой, так как мне сразу становится плохо».

«Раньше я думал, что у тебя самая лучшая жизнь, а теперь понял, что моя лучше», — пошутил Киммел. Ринго согласился: «Твоя лучше, потому что ты пробовал пиццу».