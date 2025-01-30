Идрис Эльба предлагает затупить кухонные ножи, чтобы снизить смертность от поножовщины

Идрис Эльба предложил затупить кухонные ножи, чтобы решить проблему преступлений с ножевыми ранениями, совершенных в Великобритании.

«Запрет на продажу ножей зомби — это позитивный шаг, но школам нужно было вмешаться раньше, чтобы помочь справиться с кризисом, связанным с преступлениями с поножовщиной в Великобритании», — заявил актер.

По его словам, в стране также необходимо запретить мечи зомби, отметив, что и бытовые ножи нужно сделать менее опасными. «Не на всех кухонных ножах должно быть острие, это звучит безумно, но вы все равно можете резать продукты без заточки на ноже, и это инновационный взгляд на вещи», — добавил Эльба.

По данным благотворительной организации Youth Endowment Fund, которая пытается предотвратить насилие над детьми с помощью государственного финансирования, за 2024 год более 500 детей попали в больницы Англии с ножевыми ранениями. В сентябре 2024 года в Великобритании был введен запрет на продажу ножей зомби в попытке сократить это число.